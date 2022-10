Erste Parlamentssitzung in Rom: Der Appell einer Holocaust-Überlebender

La Russa-Wahl erwartet

Im Abgeordnetenhaus und im Senat standen am Donnerstag zunächst die Wahlen der Vorsitzenden an. Die Parteien der Rechtskoalition, die in beiden Kammern über eine Mehrheit verfügt, hatten sich im Vorfeld nach langen Beratungen auf jeweils einen Kandidaten geeinigt.Für den Senat war dies Ignazio La Russa, der Mitbegründer der rechtsradikalen Fratelli d'Italia und Parteikollege der voraussichtlich neuen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. La Russa hatte vor 4 Jahren in einem Interview stolz sein Wohnzimmer mit einer Statue des Faschisten-Diktators Benito Mussolini gezeigt. Der Senatsvorsitz ist das zweithöchste Amt der italienischen Republik.Als älteste Parlamentarierin leitete die Holocaust-Überlebende und Senatorin auf Lebenszeit, Liliana Segre, am Morgen die erste Sitzung. Sie richtete dabei einen emotionalen Appell an ihre Kollegen, sich gegen Hass und Ausgrenzung auszusprechen. Segre bekam von dem Plenum mehrmals stehenden Applaus.Es wurde erwartet, dass La Russa schon im ersten Wahlgang am Donnerstag mit absoluter Mehrheit gewählt wird. Weil im größeren Abgeordnetenhaus in den ersten 3 Wahlgängen eine Mehrheit von 2 Dritteln benötigt wird, dürfte es erst am Freitag ein Ergebnis geben.Erst im Anschluss daran wird der Staatspräsident jemanden – im aktuellen Fall nach ihrem Wahlsieg die ultrarechte Meloni – mit der Regierungsbildung beauftragen. Expertenschätzungen zufolge könnte Meloni ihr Kabinett zum Ende der kommenden Woche zusammenbekommen.