Erste Wahllokale für Präsidentschaftswahl in den USA offen

In den USA haben am Dienstag früh die ersten Wahllokale für die mit Spannung erwartete Präsidentschaftswahl geöffnet. Unter anderem in den Ostküstenstaaten New York, Virginia und Maine können Bürger seit 6 Uhr (Ortszeit) ihre Stimme abgeben.