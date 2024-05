Erster Toter unter internationalen UNO-Beschäftigten in Gaza

Außerdem sei ein anderer DSS-Mitarbeiter verletzt worden, erklärte Guterres' stellvertretender Sprecher Farhan Haq. Demnach wurde das UNO-Fahrzeug der Beschäftigten getroffen, als sie sich auf dem Weg zum Europäischen Krankenhaus in Rafah befanden. Der Sprecher machte keine Angaben zur Nationalität des Getöteten.Haq machte überdies auf die etwa 190 palästinensischen UNO-Beschäftigten aufmerksam, die seit dem 7. Oktober getötet worden seien - die meisten davon Mitarbeiter des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA. „Der UNO-Generalsekretär verurteilt alle Angriffe auf UNO-Personal und fordert eine vollständige Untersuchung“, sagte er.Bei ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober hatte die islamistische Palästinenserorganisation Hamas nach israelischen Angaben etwa 1.170 Menschen getötet und rund 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel geht seitdem massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, inzwischen mehr als 35.000 Menschen getötet.