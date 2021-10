Erstes Gespräch von SPD, FDP, Grüne über Regierungsbildung

Die Sondierungsteams der 3 Parteien treffen um 11 Uhr im Berliner Veranstaltungsort CityCube zusammen. Am Vortag hatten Grüne und FDP getrennt voneinander ihre Bereitschaft zu so einem Gespräch mitgeteilt.Gespräche zur Bildung einer sogenannten Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen sollten aber weiter möglich bleiben. FDP-Chef Christian Lindner bekräftigte dies am Mittwochabend erneut.Auch nach der Aufnahme von Ampel-Gesprächen bleibe ein unionsgeführten Jamaika-Bündnis „unverändert eine tragfähige Option“, betonte Lindner in den ARD-„Tagesthemen“. Trotz der Treffen mit der SPD sollte man gesprächsbereit bleiben, „das sage ich ausdrücklich auch an die Adresse der CSU“.Die SPD macht bereits seit ihrem Wahlsieg deutlich, dass sie auf ein Ampelbündnis mit Liberalen und Grünen setzt. Mit dem Treffen der 3 Seiten über so ein Bündnis geht nun die Phase der Gespräche im Zweierformat zu Ende.FDP und Grüne hatten in den vergangenen Tagen zunächst miteinander und dann jeweils getrennt mit SPD und Union geredet. Während die FDP im Wahlkampf ein Jamaika-Bündnis bevorzugt hatte, hatten SPD und Grüne mehrfach ihre Schnittmengen betont.Die CDU/CSU war bei der Bundestagswahl auf den Tiefpunkt von 24,1 Prozent gestürzt. Die SPD wurde mit 25,7 Prozent stärkste Kraft. Die Grünen kamen als drittstärkste Kraft auf 14,8 Prozent. Dahinter lag die FDP mit 11,5 Prozent.

apa