Der 41-Jährige war laut Medienberichten Vater von fünf Kindern, darunter ein Neugeborenes. Zu seiner Trauerfeier kamen dem Vernehmen nach viele politische Gäste, darunter der ehemalige Premierminister Scott Morrison.<BR \/><BR \/>Bei dem Anschlag auf das jüdische Lichterfest Hanukkah hatten die zwei Angreifer - ein 50 Jahre alter Mann und sein 24-jähriger Sohn - am Sonntag 15 Menschen getötet. Drei Tage danach werden weiterhin 22 Verletzte im Krankenhaus behandelt. Neun von ihnen befanden sich mit Stand Mittwochmorgen Ortszeit in kritischem Zustand, sechs davon sind stabil, wie die Gesundheitsbehörden des australischen Bundesstaats New South Wales bekanntgaben.<BR \/><BR \/>Unklar blieb, ob der jüngere der beiden Attentäter eingerechnet wurde, der mit Schusswunden ins Krankenhaus gebracht worden war und inzwischen außer Lebensgefahr sein soll. Der Vater wurde von Sicherheitskräften am Tatort erschossen, sein Sohn festgenommen und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Noch heute soll er laut dem australischen Rundfunksender ABC von der Polizei vernommen werden. Er habe seit langem Verbindungen zu Mitgliedern eines australischen Netzwerks von Unterstützern der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gehabt.