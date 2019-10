Erstes Treffen vor Dreierlandtag Tirol-Südtirol-Trentino in Meran

Bei der Zusammenkunft stand eine Besichtigung der Gärten von Schloss Trauttmansdorff und das gemeinsame Kennenlernen der im vergangenen Jahr neugewählten Gremien im Mittelpunkt.





Der Präsident des Südtiroler Landtages, Josef Noggler (SVP), begrüßte die Abgeordneten und wies darauf hin, dass die Europaregion unter dem Motto „Vielfalt und Einheit“ stehe. Man arbeite hier für die Bevölkerung und könne dadurch gemeinsam stärker wachsen.Merans Bürgermeister, Paul Rösch (Liste Rösch/Grüne), wies in seinen Grußworten darauf hin, dass der erste Dreierlandtag 1991 in Meran zusammentrat.Meran sei bis 1420 die Landeshauptstadt gewesen und deshalb der ideale Ort für die gemeinsamen Sitzungen. Durch das Verhältnis von 50:50 zwischen deutschen und italienischen Einwohnern sei die Passerstadt ein ideales Beispiel für das friedliche Zusammenleben und könne als „Europa in Europa“ bezeichnet werden.Im Anschluss pflanzten die Präsidenten der 3 Landtage, Sonja Ledl-Rossmann (Tirol/ÖVP), Josef Noggler (Südtirol/SVP) und Walter Kaswalder (Trient/Autonomistenpartei) gemeinsam einen Baum.Die Seidenakazie sehe zwar zart aus, sei aber sehr widerstandsfähig und solle unter dem Motto „Gemeinsam wachsen“ für eine gute Zusammenarbeit stehen, betonte Noggler.Am Mittwoch nimmt der Dreierlandtag die konkrete Arbeit auf. Es stehen Anträge in nahezu allen Sachbereichen an. In den vergangenen Jahren wurden 90 Prozent aller getroffenen Beschlüsse auch umgesetzt.

stol