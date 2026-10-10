Wie sein vor wenigen Tagen vom Papst in das Erzbistum Chieti-Vasto versetzter Vorgänger, Kardinal Mauro Gambetti (60), kommt auch Viola aus einer franziskanischen Ordensgemeinschaft. Bisher war er als „Sekretär“ der zweite Mann im Dikasterium für Gottesdienste und Sakramente. <BR \/><BR \/>Auf seiner dortigen Stelle folgt ihm nun durch päpstliche Ernennung der spanische Kurienbischof Aurelio García Macías, bisher Untersekretär in derselben Behörde.<BR \/><BR \/>Vor einer Woche hatte die vom Papst beschlossene Versetzung von Kardinal Gambetti nach Chieti für Schlagzeilen gesorgt. Gambetti hatte unter Papst Franziskus (2013-2025) eine kirchliche Blitzkarriere gemacht. Seine Amtsführung als Chef des Petersdoms und der Dombauhütte war jedoch im Vatikan umstritten.