„Es braucht Disziplin, Ernsthaftigkeit und Solidarität“

„Anfang des Jahres haben wir nach strengen Einschränkungen über die Feiertage erst am 7. Jänner wieder langsam Geschäfte, Bars und Restaurants aufgesperrt“, sagte der Landeshauptmann am Montagvormittag. „Die Lage blieb bis zum Frühjahr angespannt.“Auch dank umfangreicher Corona-Hilfen für Familien und Unternehmen habe es Südtirol jedoch geschafft, den erlittenen Rückschlag schneller wegzustecken, als befürchtet worden war, sagte Kompatscher. „Wir haben einen wirtschaftlich und gesellschaftlich erfreulichen Sommer erlebt. Nun stehen wir neuerdings vor gemeinsamen Herausforderungen, die uns allen Mut, Zuversicht und Zusammenhalt abverlangen.“Die Finanzverhandlungen mit Rom hätten den notwendigen Spielraum geschaffen, um den Weg aus der Krise auch weiterhin erfolgreich zu gehen zu können, so der Landeshauptmann.Dank des großen Einsatzes im Südtiroler Gesundheitsbetrieb sowie vieler freiwilliger Helfer seien immer wieder Aktionen gesetzt worden, um den Infektionsdruck abzufedern.„Anfang Dezember ist es beispielsweise mit der Impfoffensive gelungen, das Infektionsgeschehen etwas einzubremsen und so die Voraussetzungen für etwas ruhigere Festtage zu schaffen.“Mit Blick auf die von vielen Experten vorhergesagte Omikron-Welle werde es jedoch weiterhin viel Disziplin, Ernsthaftigkeit und Solidarität brauchen, um das wirtschaftliche und gesellschaftliche Fundament unseres Landes zu schützen“, mahnte er.Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch das Demokratieverständnis: „Was in der demokratischen Gesellschaft beschlossen wird, das gilt und wird von allen gemeinsam getragen“, so Kompatscher.Was eine weitere Amtszeit als Landeshauptmann anbelangt, so habe er noch keine Entscheidung getroffen, sagte Kompatscher am Montag.

lpa/stol