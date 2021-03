„Es braucht verpflichtende Geschlechterquote, die bei Nichteinhaltung sanktioniert wird“

Wie berichtet, wurde der Rat der Gemeinden am vergangenen Freitag neu gewählt. Nur 2 Frauen haben es in den Rat mit insgesamt 17 Mitgliedern geschafft. Und zwar Mongillo Bona Giorgia, Bürgermeisterin der Gemeinde Branzoll, und Pamer Rosmarie, Bürgermeisterin der Gemeinde St. Martin in Passeier. Die Verärgerung ist seitdem groß.„Es braucht eine verpflichtende Geschlechterquote“, so Julia Unterberger. „Das Gesetz vom 8. Februar 2010, mit welchem der Rat der Gemeinden eingerichtet und geregelt worden ist, sieht im Artikel 2 ausdrücklich eine Vertretung von Frauen im Verhältnis zur gesamten Anzahl der Gemeindereferentinnen und Bürgermeisterinnen in Südtirol vor. Da die Sanktion der Nichtigkeit jedoch nur den Fall betrifft, in dem überhaupt keine Frau vertreten ist, berufen sich die Herren Bürgermeister auf diesen Passus. Wahrlich kein Ruhmesblatt und vor allem der Beweis, dass Frauen ohne zwingende Regelung nie zu einer angemessenen Vertretung kommen werden. Es braucht eine Gesetzesänderung, oder, wie es die Präsidentin des Beirates für Chancengleichheit Ulrike Oberhammer zu Recht in Erwägung zieht, eine Auslegung der Bestimmungen des Gesetzes vom 8. Februar 2010 im Lichte des Artikels 51 der italienischen Verfassung durch ein Gericht. Die Verfassung sieht bekanntlich die Förderung der Chancengleichheit als Grundprinzip der Rechtsordnung vor“, so Unterberger.„Leider verstehen die politischen Akteure immer noch nicht, wie wichtig die Präsenz von Frauen in Entscheidungsgremien ist: Im Rat der Gemeinden wären 5 Frauen von insgesamt 17 Mitgliedern nur das erforderliche Minimum gewesen. Die Bürgermeisterinnen haben sich vorab unmissverständlich bereit erklärt, im Rat der Gemeinden mitzuwirken. Somit ist klar, dass wieder einmal die männliche Vorstellung von Politik gewonnen hat. In dieser spielen Frauen eine nur nebensächliche Rolle, sie sind zwar gut genug um die gesamte unbezahlte Arbeit zu verrichten, in den politischen Entscheidungsgremien, sollen sie jedoch die Männer entscheiden lassen“, bringt es Unterberger auf den Punkt.„Das Ganze ist ein gesellschaftliches Problem und zeigt, umso mehr kurz nach dem 8. März, dass die wiederholten Erklärungen über die Bedeutung der vermehrten weiblichen Präsenz in Entscheidungsgremien nur Lippenbekenntnisse sind. Solange nicht verstanden wird, dass Frauen Jahrhunderte lang benachteiligt wurden und diese Nachteile aus eigener Kraft nicht zeitnah aufholen können, gibt es nur einen einzigen Weg: die verpflichtende Quote, die, wenn sie nicht erfüllt wird, die Nichtigkeit einer Wahl zur Folge hat,“ so Unterberger abschließend.

