„Der größte Verlierer heißt Südtiroler Volkspartei“

Bereits um 14 Uhr trafen sich am Freitag Parteiobmann Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher zu einem Vorgespräch. Statement wollten beide keines abgeben. Eine Stunde später, um 15 Uhr, trafen sich dann die Mitglieder der SVP-Parteileitung und der Landtags-Fraktion im Parteisitz in der Bozner Brennerstraße.Kurz vor 15 Uhr trudelten die Teilnehmer nacheinander ein. Zu einem Vorab-Statement wollte sich keiner hinreißen lassen. Nicht anwesend waren Karl Zeller und Christoph Perathoner.Die Sitzung fand dann hinter verschlossenen Türen statt. Während die Journalisten draußen 3 Stunden im Regen warten mussten, gab es drinnen wohl ein reinigendes Gewitter, obwohl es aus der Sitzung immer wieder hieß, dass man durchaus zivilisiert diskutiere.Auch wenn der Krisengipfel hinter verschlossenen Türen stattfand, konnte man bereits während Sitzung die Marschrichtung in Erfahrung bringen: Gert Lanz, Karl Zeller, Christoph Perathoner und Thomas Widmann sollen definitiv zurücktreten, lauteten die Forderungen – wie bereits am Montag vorgeschlagen . Nur so könne man es schaffen, die SVP vor der drohenden Spaltung zu retten. Dieser Vorschlag solle dann auch den verschiedenen Parteigremien zur Abstimmung unterbreitet werden.Abstimmung gab es keine. „Es herrschte große Einstimmigkeit über diesen Vorschlag und die weitere Vorgangsweise“, wird SVP-Obmann Philipp Achammer nach dem Krisengipfel vor der versammelten Presse sagen.Konkret soll nun folgendes geschehen: Der Obmann des SVP-Bezirks Bozen, Christoph Perathoner, hat bereits angekündigt, dass er seinen Rücktritt einreichen werde. Thomas Widmann soll als Landesrat in den kommenden Tagen nun definitiv zurücktreten. „Dies steht so in unserem gemeinsamen Vorschlag geschrieben, der heute gutgeheißen wurde“, betonten Achammer und Kompatscher.Was die Position von Vize-Obmann Karl Zeller anbelangt, so werde es zwischen diesem und Obmann Achammer in den kommenden Tagen ein klärendes Gespräch geben. „Ein Gespräch dahingehend, dass er von sich aus seinen Rücktritt einreicht“, so Achammer.Die längste Diskussion gab es um die Position von Fraktionssprecher Gert Lanz, wie es von Sitzungsteilnehmern hieß. Schlussendlich einigte man sich darauf, dass sich Lanz in der Fraktionssitzung am Montag die Vertrauensfrage stellen muss.Diese dürfte, so wie sich in den vergangenen Tagen herauskristallisiert hat , wohl zu Ungunsten von Lanz ausgehen.Wie aber soll es nun weitergehen nach diesen Wochen der Streiterei und der gegenseitigen Anschuldigungen? „In dieser Sache gibt es keinen Gewinner“, sagte Obmann Achammer. „Es gibt nur einen Verlierer und das ist die SVP.“Der gemeinsame Vorschlag, der am Freitag erarbeitet wurde, sei daher nur der Beginn. „Es braucht eine weitere Aufarbeitung, es braucht viele persönliche Gespräche, um verlorengegangenes Vertrauen wiederherzustellen“, so Landeshauptmann Kompatscher.Die SVP seiPartei, unterstrich Achammer. „Wir sind nicht gespalten.“ Und was die Landesregierung anbelangt, so sagte Kompatscher, dass diese handlungsfähig sei. „Wir sind handlungsfähig und auch in Ordnung was den Proporz anbelangt, auch wenn Thomas Widmann die Regierung verlässt.“ Daher sehe er keine übergroße Eile einer Regierungsumbildung.Sollte es dann aber soweit sein, dann werde man den Landtag damit befassen, sagte der Landeshauptmann.Und wie sieht seine eigene politische Zukunft aus? Wird Kompatscher im kommenden Jahr wieder kandidieren? „Das war heute nicht Thema der Gespräche“, wiegelte er ab.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier.