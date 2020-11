Es ist noch nicht zu Ende: Präsidenten der Regionen beraten morgen erneut

Italien muss handeln – und das so schnell wie möglich, um einen bald drohenden Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern. Aus diesen Grund haben sich – wie berichtet – am Sonntagvormittag die Präsidenten der 20 Regionen und der autonomen Provinzen mit Ministerpräsident Giuseppe Conte, Gesundheitsminister Roberto Speranza und Regionenminister Francesco Boccia über weitere restriktiven Maßnahmen zur Eindämmung des Virus beraten.Zu definitiven Entscheidungen ist es laut Medienberichten vorerst nicht gekommen. Der allgemeine Tenor nach der Zusammenkunft lässt aber vor allem den verbreiteten Wunsch nach Einigkeit und einem gemeinsamen Vorgehen im Kampf gegen de Pandemie erahnen. Harte aber unklare Maßnahmen seien für die Bürger nämlich schwierig zu akzeptieren, ließ beispielsweise der Präsident der Region Sizilien, Nello Musumeci, nach der Video-Zusammenkunft verlauten.Bereits am morgigen Montag um 9 Uhr sollen die Beratungen weitergehen. Dann findet nämlich eine weitere Konferenz der Regionen mit Minister Boccia statt, die zu Entscheidungen führen soll. Oberste Maxime sei es weiterhin, einen kompletten nationalen Lockdown zu vermeiden, die Risikopatienten und die Gesundheit der Bürger aber aufs höchste Maß zu schützen.

ansa/stol