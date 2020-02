„Es lebe die Freiheit“ – 77. Todestag der Geschwister Scholl

Die „Weiße Rose “ war eine studentische Widerstandsgruppe gegen die Diktatur des Nationalsozialismus. Neben der damals 21-jährigen Sophie Scholl und ihrem 3 Jahre älteren Bruder Hans gehörten auch der 23-jährige Christoph Probst, Kurt Huber, Alexander Schmorell und Willi Graf der Gruppe an. Gemeinsam verfassten, druckten und verteilten sie trotz höchster Lebensgefahr 6 Flugblätter , die unter anderem an die Verantwortung eines jeden Einzelnen für Freiheit und Gerechtigkeit appellierten. Die Bevölkerung sollte demnach aufgerüttelt und von ihrer moralischen Pflicht zum Widerstand gegen das NS-Regime überzeugt werden.Beim Auslegen des sechsten – von Kurt Huber verfassten – Flugblatts „Kommilitoninnen! Kommilitonen!“ in der Universität München wurden Hans und Sophie Scholl am 18. Februar 1943 von der Gestapo verhaftet. Die Geschwister konnten nicht verhindern, dass einen Tag später auch Christoph Probst, ein weiteres Mitglied der Weißen Rose, festgenommen wird.Nur 4 Tage später, am 22. Februar 1943, wurden Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst in München durch das NS-Regime zum Tode verurteilt. Noch am selben Tag starben die 3 Widerstandskämpfer unter dem Fallbeil des Nationalsozialismus. Später wurden auch weitere Mitglieder der „Weißen Rose“ hingerichtet.„Die Geschwister Scholl haben schon damals Werte vertreten, die auch in der heutigen Gesellschaft noch sehr wichtig sind, Werte wie Friede und Gedankenfreiheit.“, so Manuel Gruber, der damalige Vorsitzende der Südtiroler Hochschülerschaft sh.asus in einem STOL-Interview aus dem Jahr 2018. „Man sollte ihrer aber nicht nur am Jahrestag ihres Todes gedenken, sondern jeden Tag.“Auch in Bozen wurde der Mitglieder der „Weißen Rose“ gedacht. Um 11 Uhr fand am Hans und Sophie Scholl Platz in Bozen eine Gedenkveranstaltung statt. Auch dieses Mal wurden zu Ehren der Widerstandsgruppe ein Strauß weißer Rosen an der Stele am Hans und Sophie Scholl Platz in Bozen niedergelegt.Auch während des langen Verhörs leugneten die Geschwister Scholl ihre Taten nicht, sondern bekräftigten laut Protokoll weiterhin, dass sie aus voller Überzeugung gehandelt hatten. Doch am Ende mussten sie mit ihrem Leben bezahlen. Sie kämpften für die Freiheit bis in den Tod.„Ihr werdet in die Geschichte eingehen“, sagt der Vater, während er seine Kinder Hans und Sophie ein letztes Mal in den Arm nimmt. „Das wird Wellen schlagen“, antwortet Sophie. Dann geht sie als Erste. Ihr folgt Hans Scholl. „Es lebe die Freiheit!“, sind seine letzten Worte.

