„Es wird eine Betten-Obergrenze eingeführt“

Der Tourismus habe in Südtirol viel Wohlstand gebracht, so Kompatscher. Aber es gebe letzthin auch immer wieder die Diskussion über ein zu viel an Tourismus, als um „Overtourism“.Mit dem Tourismus-Entwicklungskonzept wolle man diesem Trend entgegenwirken und definieren, wie sich der Tourismus in den einzelnen Gemeinden entwickeln werde.Und das werde unterschiedlich sein: „Es gibt touristisch stark entwickelte Gebiete in Südtirol und es gibt schwach entwickelte Gebiete“, so Kompatscher.Eines aber sei klar, so der Landeshauptmann: „Das Konzept definiert eine klare Bettenobergrenze.“Im Jänner werde das Konzept auf einer eigenen Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.

sor