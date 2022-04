„Es wird Jahre dauern, bis Putin vor Gericht kommt“

„Selenskyj und Putin blicken aus der gleichen Höhe – 1,70 Meter – auf die Welt, mit 2 verschiedenen Gesichtern“, schreibt die Zeitung: „Das des Zaren ist eine Maske. Die 41 Tage Krieg haben darauf keine Spuren hinterlassen: Den Russen und der Welt erscheint Putin wie immer. Die Unbeweglichkeit seines Gesichts ist wie ein Zeichen für die Unabsetzbarkeit der Macht.“Selenskyj hingegen habe aus seiner Miene eine Art täglichen Medienkanal gemacht, der Töne und Programme wechsle, schreibt der „Corriere della Sera“. „Verschwunden ist der Anschein eines Jungspunds an der Macht: die Falten, die Augenringe, die verflogene Leichtigkeit.“Putin werde darin Anzeichen von Schwäche herauslesen, Schuldgefühle für das Leiden des ukrainischen Volkes, Erschöpfung jenseits von Wut.„Die Zeichen der Zeit: Der Kremlchef glaubt, viel davon zu haben, um zu gewinnen und in die Geschichte einzugehen. Die Beschleunigungen dieser anderthalb Monate gleiten wie die Anklagen wegen Kriegsverbrechen über das unerschütterliche Antlitz des letzten Zaren.“„ Interessanterweise tickt seine Uhr genauso langsam wie die internationale Justiz: Sollte es so weit kommen, wird es Jahre dauern, bis wir ihn vor Gericht sehen“, schreibt die Zeitung.Alle Berichte zum Ukraine-Krieg lesen Sie hier.