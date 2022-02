„Es wird keine 4. Impfdosis brauchen, aber jährliche Auffrischung“

Die Wirksamkeit der Impfstoffe seien sogar noch besser als man erwarten konnte, angesichts der Geschwindigkeit, mit der sie erforscht und auf den Markt gebracht worden seien, sagte Magrini laut Nachrichtenagentur Ansa.Erste Studien hätten eine Wirksamkeit von bis zu 95 Prozent an den Tag gebracht, was auch zugetroffen habe. Erst das Auftreten von Varianten hätten die Wirksamkeit bezüglich einer Ansteckung abgeschwächt. Auch lasse die Wirksamkeit mit der Zeit nach. Aber gegen schwere Verläufe seien die aktuellen Impfstoffe noch immer äußerst wirksam, so der AIFA-Generaldirektor.Daher werde es auch in den kommenden Monaten keine 4. Impfdosis brauchen. Wahrscheinlich aber eine jährliche Auffrischungsimpfung, so wie das bei der Grippeimpfung der Fall sei.Auch der neue Impfstoff von Novavax sollte bereits in den kommenden Wochen verimpft werden. Am 24. Februar erwartet Italien die erst Lieferung. „Es wird eine Ergänzung zu den anderen mRNA-Impfstoffen sein“, sagte Magrini laut Ansa.

