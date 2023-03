Estland wählt ein neues Parlament

In Umfragen liegt die wirtschaftsliberale Reformpartei von Ministerpräsidentin Kaja Kallas vorne. Die seit 2021 als erste Frau an der Regierungsspitze Estlands stehende Kallas gilt als eine der resolutesten Unterstützer der Ukraine in Europa. Seit Russlands Angriff gehört die 45-Jährige zu den lautstärksten Befürwortern von EU-Sanktionen gegen Moskau und Waffenlieferungen an Kiew. Entschieden forderte sie auch eine Stärkung der NATO-Ostflanke.