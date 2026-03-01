EU-Ratspräsident António Costa schrieb auf Bluesky, er verurteile den iranischen Angriff auf seine Nachbarn aufs Schärfste. „Diese Angriffe stellen eine gefährliche Eskalation der militärischen Lage im Nahen Osten dar.“ Die EU-Spitzen hatten zuvor auch die USA und Israel zu maximaler Zurückhaltung aufgerufen. US-Außenminister Marco Rubio sagte indes einen für Montag geplanten Besuch in Israel ab. Zur Begründung verwies das Außenministerium in Washington auf die „aktuellen Umstände“.<BR \/><BR \/>„Der Tod von Ayatollah Ali Khamenei öffnet ein Fenster für die iranische Bevölkerung, die viel zu lange unter dem brutalen Mullah-Regime gelitten hat“, betonte die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Sonntag in einem Statement gegenüber der APA. Jetzt müsse die Gewaltspirale enden, damit der Nahe Osten endlich zu Stabilität und Frieden finde, so die Außenministerin.