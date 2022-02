EU-Außenminister bewilligen Milliardenhilfe für Ukraine

Die Außenminister der EU-Staaten haben finanzielle Nothilfe für die Ukraine in Milliardenhöhe bewilligt. Bei einem Treffen in Brüssel beschlossen sie am Montag, dem von Russland bedrohten Land einen weiteren Kredit in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zu gewähren. Er soll in 2 Tranchen ausgezahlt werden. Der Vorschlag dazu kam von der EU-Kommission.