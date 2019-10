EU berät Verteilung von im Mittelmeer geretteten Migranten

Am Dienstag kommen die EU-Innenminister in Luxemburg zusammen. Dabei stehen mehrere Themen auf dem Programm - vor allem aber der Dauerbrenner in der EU der vergangenen Jahre: die Migration, die Seenotrettung und ein Aufteilungsschlüssel für Asylsuchende. Österreich stand der EU-weiten Verteilung von Flüchtlingen bisher ablehnend gegenüber.