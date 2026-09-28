Kallas verwies auf Geheimdienstberichte. „Wir müssen wachsam sein“, forderte Kallas vor dem Treffen der EU-Verteidigungsminister. Die Geheimdienstinformationen zeigten, dass Russland weitere Sabotageakte und „Angriffe gegen unsere Demokratie“ plane. Ziel sei es, die Gesellschaft zu spalten und durch Einschüchterung von der Unterstützung der Ukraine abzubringen.<BR \/><BR \/>Grundsätzlich wird es bei dem Treffen darum gehen, in welchen Bereichen die EU ihre Unterstützung Kiews noch verstärken kann. Ein weiteres Thema des Treffens ist der erste Bericht zur Verteidigungsfähigkeit der EU, den die Europäische Verteidigungsagentur erstellt hat. Das Patriot-System spielt eine zentrale Rolle beim Schutz vor ballistischen Raketen aus Russland.<BR \/><BR \/>Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist nicht in Brüssel vertreten. Sie nimmt an einem Festakt zur Kommandoübergabe an den neuen österreichischen Generalstabschef Harald Vodosek teil.