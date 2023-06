EU bereitet sich auf lange Unterstützung der Ukraine vor

Künftige Sicherheitszusagen seitens der Europäischen Union an die Ukraine haben beim EU-Gipfel in Brüssel die Neutralen auf den Plan gerufen. Österreich, Irland, Malta und Zypern beharren auf ihrer Neutralität. „Für uns als neutrale Staaten ist es klar, dass es die nicht geben kann“, sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) Donnerstag zu Sicherheitsgarantien für Kiew.Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, diese Sicherheitszusagen zielten auf eine langfristige militärische Unterstützung der EU für die Ukraine. Borrell sieht den russischen Präsidenten Wladimir Putin durch den Aufstand der Wagner-Gruppe geschwächt, „aber ein schwacher Putin ist eine noch größere Gefahr“.„Die Ukraine muss unsere Priorität Nummer eins bleiben“, betonte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola nach ihrem Treffen mit den EU-Staats- und Regierungschefs. Die internen Ereignisse in Russland hätten Auswirkungen auf Europas Sicherheit. Aber: „Die Ukraine schlägt zurück. Putin wird schwächer.“ Die Ukraine ist laut Metsola „auf einem guten Weg“ zum Start von EU-Beitrittsverhandlungen. „Wenn die Ukraine die von uns geforderten Reformen umsetzt, müssen auch wir unseren Teil erfüllen“, forderte sie. Sie sei optimistisch, dass die Verhandlungen Ende dieses Jahres starten könnten.Sie rief auch zu einer Aufstockung des langjährigen EU-Budgets auf, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen: „Wenn wir der Ukraine wirklich helfen wollen, wenn wir die grüne und digitale Transformation schaffen wollen, müssen wir auch Geld in die Hand nehmen.“Man brauche eine Strategie, die Ukraine bei ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Stabilität zu unterstützen, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Eintreffen. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass es lange dauern kann.“