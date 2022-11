EU beschließt neue Iran-Sanktionen

Sanktionen gegen Personen, die für Repression verantwortlich sind

Revolutionsgarden wichtiger als klassische Armee

Die Pläne für den Einsatz sehen vor, dass zunächst etwa 15.000 ukrainische Soldaten in EU-Ländern ausgebildet werden. Die Union will damit mithelfen, dass sich die ukrainischen Truppen künftig noch besser als bisher gegen die Angreifer aus Russland verteidigen können.Der Beschluss für den Beginn der Ausbildungsmission wurde am Montag bei einem Treffen der EU-Außenminister getroffen, wie Diplomaten bestätigten. Als Startdatum wurde der heutige Dienstag festgelegt. Die EU-Ausbildungsmission werde in ein paar Wochen betriebsbereit sein, sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell.Borrell nannte den Rückzug der russischen Armee aus Cherson „einen Wendepunkt im Krieg“. Auf die Frage nach Friedensgesprächen sagte Borrell: „Die Ukraine wird entscheiden, was zu tun ist. Unsere Aufgabe ist es, sie zu unterstützen.“ Die Außenminister würden den Umfang weiterer Militärhilfen besprechen.Die neuen EU-Sanktionen gegen den Iran zielen auf Personen, die für die Repression verantwortlich sind.Von dem neuen Paket mit Strafmaßnahmen sind nun insgesamt 32 Personen und Einrichtungen betroffen, wie aus einem am Montag veröffentlichten Amtsblatt der Europäischen Union hervorgeht. Sie sehen Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten in der EU vor.Mit Sanktionen belegt wurde etwa Press TV, der englischsprachige staatliche Auslandssender Irans, sowie das IT-Unternehmen Arvan Cloud, das bei der Einschränkung des Internets im Iran eine wichtige Rolle gespielt haben soll. Auch Großbritannien verhängte neue Sanktionen gegen führende Beamte.Neben Irans Innenminister Ahmad Wahidi wurden auch 4 Mitarbeiter der iranischen Sittenpolizei, die an der Festnahme von Amini beteiligt gewesen sein sollen, auf die Strafliste gesetzt. Außerdem wurden mehrere regional tätige Offiziere der Revolutionsgarden sowie Sicherheitsbehörden mit Sanktionen belegt.Die nun besonders ins Visier genommenen Revolutionsgarden (IRGC) sind weitaus wichtiger als die klassische Armee. Sie unterstehen direkt dem obersten Führer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei. Dieser hat in allen strategischen Belangen das letzte Wort. Die Einheit hat auch großen politischen und wirtschaftlichen Einfluss im Land. Jüngst verlangte der Kommandant der Revolutionsgarden, Hussein Salami, in einer Rede ein Ende der Demonstrationen. „Die Demonstranten sollten die Geduld des Systems nicht überstrapazieren“, warnte er.