EU: „Beschränkung des freien Waren- und Personenverkehrs beenden“

EU-Verkehrskommissarin Adina Valean - Foto: © ANSA / THIERRY MONASSE / STR

„Der Brenner-Basistunnel ist die Zukunft“

Salvini: „Unerklärliche Beschränkungen“

Matteo Salvini - Foto: © ANSA / FABIO FRUSTACI

Man müsse die Beschränkungen des freien Waren- und Personenverkehrs beenden, denn wenn man sich in einem EU-Verkehrskorridor befindet, schaffe dies nicht nur Probleme für Italien, sondern auch für Deutschland und den gesamten Korridor, so die EU-Verkehrskommissarin Adina Valean.Die EU-Kommission investiere viel Geld in den Brenner-Basistunnel. „Das ist die Zukunft, aber es braucht natürlich noch Zeit“, so Valean.Der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini hat am bereits Montag am Rande des EU-Verkehrsministerrats in Brüssel mit seinem deutschen Amtskollegen Volker Wissing das Thema Tiroler Fahrverbote besprochen (Hier lesen Sie mehr dazu). Dabei beklagte Salvini die „unerklärlichen Beschränkungen“ Tirols und wies darauf hin, dass italienische Unternehmen nicht länger dadurch benachteiligt werden dürften, hieß in eine Pressemitteilung des italienischen Verkehrsministers am Montag.Das Thema Transit müsse unbedingt angegangen und gelöst werden und „zwar im Interesse der vollständigen Konnektivität Europas“, erklärte Salvini. Europa müsse seinen Verpflichtungen in Sachen freiem Warenverkehr Italien gegenüber einhalten. Italien leiste seinen Teil, indem es weiterhin am Brenner-Basistunnel arbeite.