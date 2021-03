EU: Der „Grüne Pass“ soll ab 1. Juni einsatzbereit sein

Die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hatte zu den Beratungen geladen. Ihre EU-Amtskollegen aus Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Slowenien, Kroatien, Zypern, Malta und Bulgarien nahmen daran teil. Es handle sich dabei um Länder, in denen der Tourismus eine wichtige Rolle spiele, hieß es im Vorfeld.„Der Grüne Pass soll auf jedem Flughafen und in jedem Hotel in Europa gültig und lesbar sein. Die praktikable Umsetzung ist daher entscheidend für den Tourismus“, betonte Köstinger in der Aussendung. Geimpfte, genesene und getestete EU-Bürger sollen „Erleichterungen bei Reisefreiheit in Anspruch nehmen dürfen“.Köstinger hatte das Treffen bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Am Montag sprach sie auch mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Margaritis Schinas, über ihr Anliegen. Die ÖVP-Politikerin hoffte, dass der „Grüne Pass“ den österreichischen Tourismusstandort für einheimische und internationale Gäste attraktiver macht.Nach Vorstellungen der EU-Kommission wird der „Grüne Pass“ drei Arten von Zertifikaten beinhalten: Nachweise von Impfungen, Tests (PCR und Antigen) sowie Genesungen. Es soll sowohl digital als auch in Papierform bestehen, ein QR-Code und eine digitale Signatur sollen die Echtheit der Dokumente garantieren.Die EU-Kommission will weiters die EU-Staaten beim Aufbau von Software unterstützen, mit der das „Grüne Zertifikat“ EU-weit verifiziert werden kann. Der Ausweis soll gratis erhältlich sein und in den Amtssprachen des betreffenden Landes sowie in Englisch ausgestellt werden. Die Bescheinigung sollte von den 27 Mitgliedstaaten gegenseitig anerkannt werden.Grundsätzlich soll es den EU-Staaten überlassen bleiben, welche Vorteile etwa beim Reisen mit dem Zertifikat gewährt werden. Wenn sie jedoch weiter zum Beispiel Quarantäne oder Tests von Inhabern der Zertifikate verlangen, müssten sie dies der EU-Kommission und allen anderen EU-Staaten anzeigen und Gründe darlegen. Die EU-Behörde will, dass das Zertifikat ab 1. Juni einsatzbereit ist.„Mit diesem Zertifikat kann den Menschen, nach all diesen schweren und entbehrungsreichen Monaten, wieder Hoffnung und eine Perspektive gegeben werden. Daher muss auch die Südtiroler Landesregierung alles daransetzen, dass das “digitale grüne Zertifikat„ so schnell wie möglich Wirklichkeit wird und Südtirol darauf gut vorbereitet ist“, forderten in der vergangenen Woche auch die Landtagsabgeordneten Jasmin Ladurner und Helmut Tauber in ihrem Beschlussantrag. (STOL hat berichtet) Wer derzeit eine Reise bucht, fragt sich: Klappt auch alles? Vielleicht ist der Corona-Test vor der Abreise positiv. Oder das Reiseziel wird wieder zum Risikogebiet. Vielleicht steckt man sich auch unterwegs an und muss am Urlaubsort in Quarantäne anstatt am Strand kühle Getränke zu schlürfen. Wie Sie Ihren Urlaub auch sicher genießen können, erklärt die Verbraucherschützerin Milena Favretto.

apa/stol