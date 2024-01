EU fordert Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt

Eine „vorbereitende Friedenskonferenz“

Katz: „Wir müssen unsere Sicherheit zurückholen“

Borrell rief die 27 EU-Staaten dazu auf, mit der arabischen Welt für eine Zwei-Staaten-Lösung zusammenzuarbeiten - trotz unterschiedlicher Standpunkte innerhalb der EU. „Wir werden nie vergessen, was Hamas getan hat“, so Borrell weiter. Aber Frieden könne nicht nur mit militärischen Mitteln erreicht werden. Beim Treffen soll ein Non-Paper des EU-Außenbeauftragten diskutiert werden, das einen Friedensplan und eine internationale Friedenskonferenz vorschlägt.Zu dem Treffen wurden auch der israelische Außenminister Israel Katz und der Außenminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Riad al-Maliki, erwartet. Vor den Beratungen kursierte in Brüssel laut Reuters ein Schreiben des diplomatischen Dienstes an die 27 EU-Staaten, in dem ein Weg hin zu einem dauerhaften Frieden zwischen Israelis und Palästinensern skizziert wird.Vorgeschlagen wird darin eine „vorbereitende Friedenskonferenz“ organisiert von der Europäischen Union, Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und der Arabischen Liga, in Anwesenheit der USA und der Vereinten Nationen.Eine solche Konferenz würde auch dann anberaumt, wenn sich eine der Konfliktparteien nicht daran beteiligen würde, heißt es in dem Papier weiter, das mehrere Medien, darunter auch die Nachrichtenagentur Reuters, einsehen konnten. Beide Seiten würden aber über alle Schritte hin zu einem Friedensplan informiert.Eines der Schlüsselziele müsse die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates sein, der „Seite an Seite mit Israel in Frieden und Sicherheit lebt“. EU-Vertreter räumten ein, dass Israel derzeit kein Interesse an einer Zwei-Staaten-Lösung habe. Dennoch sei dies der einzige Weg.Der israelische Außenminister Israel Katz erklärte, er sei nach Brüssel gekommen, um 2 Schwerpunkte zu diskutieren und dafür die Unterstützung der EU einzuholen: Erstens müssten die Geiseln rasch zurückgebracht werden, und zweitens müsse die Hamas zerschlagen werden. „Wir müssen unsere Sicherheit zurückholen. Unsere Soldaten kämpfen unter schwierigen Umständen dafür“, so Katz vor dem Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen. Zu den Friedensplänen und der Zwei-Staaten-Lösung wollte er sich nicht äußern.Im Vorfeld seiner Teilnahme an einer Debatte des UNO-Sicherheitsrates zum Nahen Osten erteilte Schallenberg einer permanenten israelischen Präsenz im Gazastreifen eine klare Absage. Doch müsse auch Israels Sicherheit garantiert werden, so der Minister, der direkt vom EU-Außenministertreffen in Brüssel nach New York weiterreisen wollte.