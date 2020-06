EU für Ende der Corona-Einreiseverbote für 15 Länder

Wie die AFP am Dienstag aus EU-Kreisen erfuhr, wurde damit die notwendige qualifizierte Mehrheit noch vor Ablauf eines schriftlichen Zustimmungsverfahrens erreicht. Bestehen blieben die Einreiseverbote für Staaten mit weiter hohen Infektionszahlen.Die EU hatte wegen der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus im März für nicht unbedingt notwendige Besuche in der EU entschieden, die Einreise zu untersagen. Die EU-Staaten sprachen sich nun dafür aus, die Beschränkungen für folgende 15 Länder aufzuheben: Algerien, Australien, China, Kanada, Georgien, Japan, Montenegro, Marokko, Neuseeland, Ruanda, Serbien, Südkorea, Thailand, Tunesien und Uruguay.Bei China gilt allerdings als zusätzliche Bedingung, dass Peking zuerst seinerseits den Einreisestopp für EU-Bürger aufheben muss. Das schriftliche Verfahren sollte am Nachmittag enden. Der EU-Rat will dann das Ergebnis verkünden. Zuletzt fehlte noch die Antwort Schwedens.

apa