EU-Gipfel berät Mitte Oktober erneut über Vergiftung Nawalnys

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte am Freitag, dass zunächst die Organisation für das Verbot chemischer Waffen ihre Untersuchungen dazu abschließen müsse. „(Wir) werden dann in 2 Wochen beim Europäischen Rat noch einmal auf dieses Thema zurückkommen“, sagte Merkel. Sie begrüßte, dass die Staats- und Regierungschef die Vergiftung beim Gipfel am Donnerstag bereits einhellig verurteilt haben.In der gemeinsamen Abschlusserklärung heißt es: „Der Gebrauch einer chemischen Waffe stellt einen ernst zu nehmenden Bruch internationalen Rechts dar.“ Man rufe die russischen Behörden dazu auf, vollständig mit der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen zusammenzuarbeiten, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.Nawalny war am 20. August während eines Inlandsflugs in Russland zusammengebrochen. Nach einer Notlandung in der sibirischen Stadt Omsk wurde er zur weiteren Behandlung nach Berlin gebracht. Wochenlang lag er dort im künstlichen Koma. Nach dem Befund eines Bundeswehr-Speziallabors wurde er mit einem Nowitschok-Kampfstoff vergiftet. Das bestätigten auch Labors in Frankreich und Schweden.

apa/dpa