Die EU-„Chefs“ werden am heutigen Mittwoch angesichts der Luftraumverletzungen Russlands in mehreren EU-Staaten darüber beraten, wie Europa auf gemeinsame Bedrohungen reagieren kann.<h3>\r\n„Europäischer Drohnenwall“<\/h3>\r\n Der dänische Luftraum musste zuletzt mehrfach wegen Drohnensichtungen gesperrt werden. Das Konzept der EU-Kommission legt den Schwerpunkt auf die Abwehr von Drohnen und hybriden Gefahren. Ein „Europäischer Drohnenwall“ soll „auf den Erfahrungen aus der Ukraine aufbauen“.<BR \/><BR \/> Die EU-Kommission schlägt laut Medienberichten außerdem vor, eingefrorenes russisches Geld zur Finanzierung eines neuen Kredits in Höhe von 140 Milliarden Euro für die Ukraine zu verwenden.