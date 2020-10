EU-Innenminister beraten über neue Asylpolitik

Die EU-Staaten streiten seit Jahren über die Asylpolitik. Deshalb hat die EU-Kommission vor 2 Wochen ein neues Konzept vorgestellt. Demnach sollen Länder wie Griechenland und Italien insbesondere mit stärkerem Grenzschutz sowie mit Hilfe bei der Rückführung abgelehnter Schutzsuchender entlastet werden.Außerdem will die EU-Kommission, dass alle Staaten einen Beitrag leisten. Länder wie Österreich, die sich der Aufnahme von Migranten verweigern, sollen für die Rückführung abgelehnter Asylbewerber verantwortlich sein. Eine verpflichtende Verteilung von Migranten soll es nur in absoluten Ausnahmen geben.Aufgrund der Corona-Pandemie findet das ursprünglich in Luxemburg geplante Treffen am Donnerstag als Videokonferenz statt.

apa