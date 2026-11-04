Die Unabhängigkeit Europas hänge von „unserer Fähigkeit ab, unseren eigenen Weg zu gehen, um auf die entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren“, sagte Handelskommissar Maroš Šefčovič. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis will durch die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren Vereinfachungen erreichen.<BR \/><BR \/>Die wichtigsten Ergebnisse des neuen Arbeitsprogramms sind die Förderung von nachhaltigem Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit, die Unterstützung der Menschen, die Stärkung der Gesellschaften und des Sozialmodells, die Einführung einer neuen Ära für Verteidigung und Sicherheit, der Erhalt der Lebensqualität, der Schutz der Demokratie und die Wahrung der europäischen Werte und schlussendlich die Nutzung der Partnerschaften im Ausland.