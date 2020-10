EU-Kommissionschefin von der Leyen in Quarantäne

Sie sei am Donnerstag mit negativem Ergebnis getestet worden und werde sich am Montag erneut einem Test unterziehen, schrieb sie weiter. Nach dem Kontakt mit der inzwischen positiv getesteten Person nahm Von der Leyen am Donnerstag und Freitag am Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs teil.Bei der Person, die positiv getestet wurde, handelt es sich einer Meldung der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa zufolge um den portugiesischen Staatsrat António Lobo Xavier. Er habe von der Leyen am Dienstag vergangener Woche in Lissabon getroffen und am Sonntag mitgeteilt, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, schrieb Lusa unter Berufung auf Informationen aus dem Präsidentenamt in Lissabon. Portugals Regierungschef António Costa und andere Politiker, die ebenfalls an dem Treffen teilgenommen hätten, seien negativ getestet worden, berichtete die Zeitung „Público“.Der EU-Gipfel hätte eigentlich schon eine Woche zuvor stattfinden sollen, war aber wegen eines Corona-Falls im Umfeld von EU-Ratspräsident Charles Michel verschoben worden. Auch Michel begab sich wegen des Kontakts mit einem infizierten Sicherheitsbeamten in Quarantäne.

apa/stol