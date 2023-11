EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu Besuch in Kiew

Von der Leyen will in Kiew im Parlament eine Rede halten, wie der ukrainische Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak auf dem Kurznachrichtendienst Telegramm-Kanal mitteilte. Der Besuch findet im Vorfeld eines Berichts über die Fortschritte der Ukraine bei ihren EU-Beitrittsbestrebungen statt, den die Europäische Union nächste Woche vorlegen will.Die Ukraine hatte nach Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar 2022 den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten. Damit Beitrittsverhandlungen beginnen können, muss Kiew aber noch mehrere Punkte erfüllen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet fest mit dem Beginn der Verhandlungen noch in diesem Jahr, wie er in einer Donnerstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft sagte.