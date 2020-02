EU kritisiert Trumps Wiedereinführung von Landminen

Die EU lehnt die von der US-Regierung angekündigte Wiedereinführung von Landminen vehement ab. „Ihr Einsatz bleibt für die Europäische Union an jedem Ort, zu jeder Zeit und von jedem Akteur völlig inakzeptabel“, sagte eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Dienstag in Brüssel.