„Der ESF+ setzt dort an, wo Investitionen in Menschen konkrete Zukunftschancen schaffen: bei Qualifizierung, Beschäftigung und gesellschaftlicher Teilhabe“, sagt Landesrätin Magdalena Amhof. Claudia Weiler, die Direktorin des Amtes für den ESF, ist mehr als zufrieden: „Wir sind mit dem Verlauf des ESF+-Programms sehr zufrieden. Es weist einen sehr guten Umsetzungsstand auf, auch im Vergleich zu anderen Programmen auf gesamtstaatlicher Ebene.“<BR \/><BR \/>Hauptziel des ESF+ besteht weiter darin, in die Menschen vor Ort zu investieren. Der Fonds unterstützt Südtirol dabei, ein hohes Niveau an qualifizierter Beschäftigung zu erreichen, die Inklusion von Menschen in schwierigen Situationen zu fördern und Schulabbrüchen entgegenzuwirken. Dafür sind im laufenden Jahr 75 Projekte für Unternehmen finanziert worden. <BR \/><BR \/>Weitere 44 Projekte waren an Arbeitssuchende gerichtet. Ein weiterer Schwerpunkt waren die Qualifizierungen für Busfahrer sowie für Pflegehelferinnen. Im Oktober sind noch 19 Projekte hinzugekommen, die Menschen mit Behinderungen, Personen, die Maßnahmen der Justizbehörde unterliegen bei Eintritt und Rückkehr in den Arbeitsmarkt unterstützen. <BR \/><BR \/>Ein weiterer Schwerpunkt des ESF+ liegt auf den Schulen. Mit Maßnahmen gegen Schulabbruch und zur Stärkung von Schlüsselkompetenzen wurden seit 2025 über 17.000 Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen erreicht. Neue Maßnahmen betreffen u.a. Weiterbildung für Erwachsene sowie Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für 2027 ist zudem eine neue Förderung für besonders Schutzbedürftige vorgesehen.