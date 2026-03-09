Von der Leyen kündigte die EU-Hilfe in einer Videokonferenz mit Staats- und Regierungschefs aus Ländern des Nahen Ostens zum Krieg im Iran an. Mit dabei waren Vertreter Jordaniens, Ägyptens, Bahrains, des Libanon, Syriens, der Türkei, Armeniens, des Irak, Katars, Kuwaits, der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens und Omans sowie für die EU auch Ratspräsident António Costa.<BR \/><BR \/>Die EU teilte mit, Costa und von der Leyen hätten in der Runde ihre tiefe Besorgnis über die Auswirkungen der regionalen Krise auf den Libanon und die schwerwiegenden Folgen für die Zivilbevölkerung geäußert. Dazu gehörten auch die großflächigen Vertreibungen.<BR \/><BR \/>Die Präsidenten hätten zudem den Staats- und Regierungschefs der Region für ihre Hilfe und Unterstützung bei der Rückführung Zehntausender europäischer Bürger gedankt, die bei Ausbruch des Iran-Krieges in ihren Ländern gestrandet waren. Es sei vereinbart worden, in engem Kontakt zu bleiben, um die weiteren Entwicklungen zu bewerten und gemeinsam auf Frieden hinzuarbeiten.