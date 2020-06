EU-Ratschef mahnt zu rascher Einigung bei Corona-Hilfspaket

Ratschef Charles Michel fordert eine rasche Einigung auf das geplante milliardenschwere Haushalts- und Konjunkturpaket zur Bewältigung der Corona-Krise in der Europäische Union. „Unser Ziel ist letztlich, so schnell wie möglich einen Kompromiss zu erreichen“, schrieb Michel am Dienstag in seiner Einladung zum Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag.