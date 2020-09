EU-Ratspräsident Michel verlässt Quarantäne

Ursprünglich wollten sich die EU-Staats- und Regierungschef schon diese Woche Donnerstag und Freitag in Brüssel treffen. Michel hatte jedoch Kontakt mit einem infizierten Sicherheitsbeamten und begab sich in Selbstisolation. Deshalb war der für diesen Donnerstag und Freitag geplante EU-Gipfel um eine Woche verschoben worden.Thema des Sondergipfels am kommenden Donnerstag und Freitag soll unter anderem die angespannte Beziehung der EU zur Türkei sein. Zudem soll etwa um das Verhältnis zu China, die Weiterentwicklung des EU-Binnenmarktes sowie die Verhandlungen über ein Handelsabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase ab Jänner 2021 gehen.

apa/dpa/reuters