EU rechnet mit Millionen von Flüchtlingen – Südtirol bereit für Aufnahme

Bisher seien wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine rund 300.000 Ukrainer in die EU gekommen. Nur wenige hätten jedoch Asyl beantragt oder Schutz in den Unterkünften der Mitgliedsstaaten gesucht. Stattdessen seien sie bei Freunden oder Verwandten untergekommen.Doch man müsse sich darauf einstellen, dass noch viel mehr Menschen kommen, sagte Johansson. Sie werde deshalb eine Solidaritätsplattform vorschlagen, um die Hilfe, die die EU-Staaten anbieten, zu koordinieren.Um die Umverteilung von Flüchtlingen habe bisher noch kein EU-Land gebeten, auch keines direkt an der Grenze zur Ukraine wie etwa Polen. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes kamen seit Beginn des Ukraine-Kriegs bereits in Polen mehr als 200.000 Flüchtlinge an.

apa/stol