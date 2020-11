EU-Sanktionen gegen weißrussischen Präsidenten Lukaschenko

Die EU hat nun offiziell Sanktionen gegen den weißrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko wegen der anhaltenden Unterdrückung der Demokratiebewegung in Weißrussland verhängt. Die Strafmaßnahmen gegen den 66-Jährigen traten am Freitag mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.