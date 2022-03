EU soll russische Gasimporte in einem Jahr um 2 Drittel reduzieren

Wegen der schweren Spannungen mit Russland will die EU so schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas werden. Am Dienstag legte die EU-Kommission einen Plan mit Maßnahmen vor, um russische Gasimporte innerhalb von einem Jahr um 2 Drittel zu reduzieren.