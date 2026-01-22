Dabei soll das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Das Meeting findet trotz des Mittwochabend erzielten Rahmenabkommens zwischen Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte bezüglich Grönlands statt.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/doch-keine-zoelle-trump-und-das-grosse-schoene-stueck-eis" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie Trump auf Truth Social schrieb, würden die für den 1. Februar geplanten neuen US-Zölle daher nicht erhoben.<\/a> Eigentlich wollte die EU in Brüssel darüber debattieren, wie die Gegenmaßnahmen zu den von Trump geplanten Zöllen aussehen könnten.