EU-Spitze gratuliert Italiens neuer Ministerpräsidentin Meloni

„Herzlichen Glückwunsch an Giorgia Meloni zu ihrer Ernennung zur italienischen Premierministerin, der ersten Frau in diesem Amt“, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag im Netz. Sie zähle und freue sich auf „konstruktive Zusammenarbeit“ mit der neuen italienischen Regierung. Meloni, Parteichefin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia, regiert künftig mit der konservativen Forza Italia und der rechtspopulistischen Lega.Auch EU-Ratspräsident Charles Michel gratulierte Meloni. „Lassen Sie uns zusammenarbeiten für das Wohl Italiens und der EU“, schrieb er. Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, erinnerte an die „enormen Herausforderungen“, vor denen Europa stehe. „Wir helfen unseren Bürgern und unterstützen die Ukraine, indem wir vereint und entschlossen bleiben“, mahnte sie. Europa brauche Italien. Gemeinsam könne man jede Schwierigkeit überwinden.