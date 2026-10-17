„Russland versucht alles, um die Energie- und Wasserinfrastruktur zu zerstören, aber wir stehen an Ihrer Seite“, sagte von der Leyen am Freitag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Brüssel. Selenskyj bat den EU-Gipfel für das kommende Jahr um 70 Milliarden Euro.<BR \/><BR \/>Sollte die Ukraine im Krieg gegen Russland unterliegen, könnten Selenskyj zufolge bis zu 20 Millionen Ukrainer nach Westen fliehen. Russlands Präsident Wladimir Putin werde sich nicht mit dem besetzten Donbass zufrieden geben, sondern die ganze Ukraine beanspruchen und danach weitere Länder angreifen, sagte Selenskyj auf dem EU-Gipfel. <BR \/><BR \/>Selenskyj verteidigte neue Angriffe auf russische Energieanlagen. Er habe der US-Regierung nach der Forderung eines Stopps der Angriffe gesagt, dass Washington sein Land dann aber mit Luftabwehrraketen ausstatten solle. Dies sei aber nicht geschehen. Nach Angaben von EU-Ratspräsident António Costa forderten die Staats- und Regierungschef die EU-Kommission auf, einen Vorschlag zur Deckung des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs vorzulegen.<BR \/><BR \/>„Der Krieg wird im nächsten Jahr 155 Milliarden Euro kosten, und wir brauchen von Ihnen mindestens 70 Milliarden Euro für unsere Verteidigung“, sagte Selenskyj beim EU-Gipfel am Freitag in Brüssel. Die Ukraine hat zuvor beklagt, dass ihr im Budget 30 Milliarden Euro und bei Militärausgaben 45 Milliarden Euro fehlen würden.