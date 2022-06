EU-Staaten einigen sich offenbar auf Flüchtlingsverteilung

Eine „große Mehrheit“ der Staaten habe sich auf die beiden Rechtsakte zum Außengrenzschutz („Eurodac“-Datenbank uns „Screening“) sowie den Solidaritätsmechanismus zur Umverteilung verständigt, so Darmanin. „In den nächsten Tagen werden die französische Präsidentschaft und die Kommission ein Treffen der 'Solidaritätsplattform' organisieren, um dieser historischen Einigung eine konkrete Form zu geben.“Italien begrüßte die Einigung: „Dieser Beschluss ist ein strategisch wichtiger Schritt hin zu einer europäischen Politik der gemeinsamen Steuerung der Migrationsströme, die ausgewogen ist und sich an den Grundsätzen der Solidarität und Verantwortung orientiert“, sagte die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese.„Die erzielte Einigung begünstigt in erster Linie die Mitgliedstaaten, die mit Anlandungen nach Such- und Rettungsaktionen im Mittelmeer und entlang der westlichen Atlantikroute konfrontiert sind, und beruht auf der Zusicherung angemessener Umsiedlungsquoten“, so die Ministerin.