EU überweist weitere 5 Milliarden Euro an die Ukraine

Die Europäische Union zahlt der Ukraine in den kommenden Wochen weitere 5 Milliarden Euro an Hilfskrediten aus. Das gab Deutschlands Kanzler Olaf Scholz nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag in Berlin bekannt. „Das ist ein guter Fortschritt, und wir haben sehr dafür geworben.“