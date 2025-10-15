Im Mittelpunkt der Debatte steht nicht der Gesundheitsschutz, sondern der Umweltschutz. Zigarettenfilter bestehen in der Regel aus Kunststofffasern und verrotten nur sehr langsam. Jährlich landen Milliarden dieser Filter in der Umwelt – auf Straßen, Stränden und in Gewässern. Laut EU-Kommission zählen sie zu den häufigsten Abfällen weltweit.<h3>\r\nMehrere Initiativen für strengere Tabakpolitik<\/h3>Die Kommission verfolgt derzeit mehrere Vorhaben, die die Tabakpolitik der EU deutlich verschärfen könnten. Dazu gehören:<BR \/><BR \/><b>Verbot von Filterzigaretten<\/b>: Die EU will sich auf internationaler Ebene für ein generelles Filterverbot einsetzen. Wird dieses in die WHO-Rahmenkonvention zum Tabakkontrollabkommen aufgenommen, könnte es anschließend in EU-Recht überführt werden.<BR \/><BR \/><b>Verbot von Aromastoffen<\/b>: Auch bei Zigarren und Pfeifentabak sollen künftig keine Zusätze mehr erlaubt sein.<BR \/><BR \/><b>Einheitliche Verpackungen<\/b>: Markenlogos und auffälliges Design könnten vollständig verschwinden.<BR \/><BR \/><b>Kostenpflicht für Hersteller<\/b>: Tabakkonzerne sollen stärker für Umwelt- und Gesundheitsfolgen ihrer Produkte haftbar gemacht werden.<BR \/>Langfristiges Ziel: Die EU strebt eine „tabakfreie Generation“ bis 2040 an – mit einem Raucheranteil von weniger als fünf Prozent.<h3>\r\nNächste Schritte und Zeitplan<\/h3>Ein konkretes Verbot ist bislang nicht beschlossen. Aus mehreren EU-Dokumenten ergibt sich jedoch eine mögliche zeitliche Abfolge:<BR \/>November 2025: Die EU legt ihre Position bei der WHO-Konferenz in Genf fest.<BR \/><BR \/><b>2026\/2027:<\/b> Eine überarbeitete Tabakproduktrichtlinie (TPD III) könnte verabschiedet rauchwerden – möglicherweise mit einem Filterverbot.<BR \/><BR \/><b>Juli 2027<\/b>: Die Einwegplastik-Richtlinie (SUP) wird überarbeitet. Dabei soll geprüft werden, ob Zigarettenfilter aus der Liste zulässiger Produkte gestrichen werden.<BR \/><BR \/>Ein europaweites Verbot von Filterzigaretten wäre damit <b>frühestens ab 2027 realistisch<\/b>.