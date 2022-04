EU verhängt neue Sanktionen gegen Nordkorea

Die Europäische Union hat 8 Menschen und 4 Organisationen in Zusammenhang mit dem nordkoreanischen Atomwaffenprogramm sanktioniert. Die betroffenen Personen hielten führende Positionen in Institutionen, die an der Entwicklung des Raketenprogramms beteiligt seien, hieß es in einer Mitteilung der EU-Länder am Donnerstag.