Die EU setzte neun Einzelpersonen und vier Unternehmen auf ihre Sanktionsliste, Großbritannien 24 Menschen und Einheiten, wie Brüssel und London am Montag mitteilten. Darunter sind den Angaben zufolge hochrangige Mitglieder des russischen Militärgeheimdienstes GRU.<BR \/><BR \/>„Der russische Staat und seine kriminellen Netzwerke sind für Cyberangriffe, die Einmischung in Wahlen und die Verbreitung böswilliger anti-ukrainischer Narrative in ganz Europa verantwortlich“, teilte das britische Außenministerium mit. Der Militärgeheimdienst rekrutiere Hacker und Cyberspezialisten an Universitäten in ganz Russland.<BR \/><BR \/>Die EU und Großbritannien machen den Angaben aus London zufolge zudem den russischen Geheimdienst FSB für einen versuchten Cyberangriff auf das polnische Stromnetz verantwortlich. Dieser Angriff „hätte dazu führen können, dass 500.000 Bürgerinnen und Bürger mitten im Winter keinen Strom haben“, erklärte das Außenministerium. Russland versuche, „in ganz Europa Chaos zu stiften“.