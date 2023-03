EU verschenkt 35.000 Zugtickets – 30 Tage quer durch Europa reisen

So funktioniert es

Teilnehmen können Bürger der EU-Staaten sowie aus Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und der Türkei.Wer ein Gratis-Ticket gewinnen will, muss zunächst sein Wissen in einem kleinen Quiz unter Beweis stellen. Zwischen dem 15. Juni 2023 und dem 30. September 2024 können die Gewinner dann 30 Tage lang durch Europa reisen.Die Initiative „DiscoverEU“ startete im Jahr 2018 und geht auf die Idee der Aktivisten Vincent-Immanuel Herr und Martin Speer zurück.Mit ihrem Vorschlag, jedem EU-Bürger zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zu schenken und ihn so mit dem Kontinent vertraut zu machen, stießen sie auf viel Zuspruch aus Politik und Gesellschaft.Insgesamt haben sich nach Angaben der Kommission seit der Gründung des Programms rund 916.000 junge Menschen auf 212 700 Tickets beworben.