EU-Wahlen: SVP im Losglück, Grüne und Team K ganz unten

3 Vorzugsstimmen möglich

Keine Briefwahl

Das Innenministerium hat das Faksimile des Stimmzettels im Wahlkreis Nord-Ost veröffentlicht. „Da hatten wir Glück“, sagt SVP-Kandidat Herbert Dorfmann. Als erste ausgelost und somit oben links steht Forza Italia, gleich darunter prangt das Edelweiß.Das Listenzeichen der Grünen mit Brigitte Foppa („Verdi/Sinistra“) findet man hingegen ganz unten. In derselben Spalte zudem die orange Taube von „Pace, Terra, Dignitá“: Verwechslungen sind da wohl vorprogrammiert. Rechts unten – eingerahmt von Fratelli und Lega – befindet sich die Liste von „Azione“, für die in Südtirol Paul Köllensperger ins Rennen geht.Bei der EU-Wahl sind 3 Vorzugsstimmen möglich. Eine muss an das jeweils andere Geschlecht vergeben werden. Einzige Ausnahme ist die SVP. Aufgrund des Minderheiten-Passus im Wahlgesetz ist neben dem Edelweiß nur eine Zeile für eine Vorzugsstimme frei. In Südtirol stehen 492 Wahlsektionen bereit. Hinzu kommen 13 Sondersektionen in Spitälern, Gefängnis und großen Seniorenheimen.Bei der EU-Wahl gibt es keine Briefwahl. Wer seinen Wohnsitz im Ausland (AIRE) hat, kann vor Ort wählen; Stimmzettel wurden zugeschickt. Wer seine Stimme in Südtirol abgeben will, kann sich laut Staatsgesetz bis Freitag vor der Wahl melden, muss aber erklären (Eigenerklärung), nicht im Ausland gewählt zu haben.Wer sich vorübergehend im Ausland aufhält, kann seine Stimme an Botschaften und Konsulaten abgeben. In Österreich soll dies aber nur in Wien möglich sein. Eine Reisenkostenbeitrag erhalten nur Wähler, die aus einem Nicht-EU-Land einreisen, wie z.B. die Schweiz. Es sei denn, sie nehmen an der gleichzeitig stattfindenden Stichwahl in Leifers teil, denn für Gemeindewahlen ist ein Spesenbeitrag vorgesehen.